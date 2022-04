Woede over kaalslag Zeeuwse zeedijken: ‘Maaien in april! Wanneer stopt dat nou eens?’

Onlangs stonden de dijken aan de zuidrand van Schouwen-Duiveland nog vol met bloemen. Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten signaleerde er een kleurrijk boeket van hondsdraf, boterbloem, dovenetel, raapzaad en paardenbloem, een soort die een kwijnend bestaan leidt en daarom een eigen ‘dag van de paardenbloem’ heeft gekregen. En toen verscheen een tractor met een klepelmaaier, een maaimachine die aan een hydraulisch arm is bevestigd. Begijn die er nog eens ging kijken, was geschokt: ,,In een mum van tijd was een deel van de dijken bij De Heerenkeet kaal. Het is pas april! Dit moet en kan echt anders.”