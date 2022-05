Woede om hoger beroep ongeluk Dow

column marco kamphuis Middelburg of Vlissingen?

Als je tegen een Zeeuw zegt dat je net een huis in Vlissingen hebt gekocht, laat hij een beleefde stilte vallen. Ik maak daaruit op dat mijn nieuwe gemeente niet al te hoog staat aangeschreven. Begrijpelijk! Ik vind Zierikzee prachtig, mijn vrouw is idolaat van Veere, in Goes voelen we ons thuis, en Middelburg is zelfs een van de mooiste steden van Nederland. In Middelburg hangt een comfortabele sfeer van bestuur en cultuur. Vlissingen heeft daarentegen een weerbarstig imago.

19 mei