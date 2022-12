WK-kraker heeft effect op restaurant- en theaterbezoek: annuleringen en vroege eters

Het is af en toe slalommen in huis, maar Inge van Better Times kan het inzamelen voor minima niet laten

Het is nu slalommen en hordelopen in de huizen van Inge van Gilst en Jeanette Roos in Bruinisse. Kersthuisjes, potten groenten, plaids. Je struikelt er in december over de spullen. Het is de drukste tijd van het jaar voor minimaplatform Better Times. Maar laat Van Gilst en Roos maar schuiven. ,,We hebben samen altijd de grootste lol.”

6 december