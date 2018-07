Wisseling van de wacht bij Zeeland Refinery

Cel en tbs geëist voor man uit Souburg die kinderen misbruikte

19:54 MIDDELBURG - Tegen de 63-jarige H.D. uit Oost-Souburg, die ervan verdacht wordt zes jaar lang de zeer jonge zoontjes van een vriend te hebben misbruikt, is dertig maanden cel plus tbs met voorwaarden geëist. De officier van justitie in Middelburg formuleerde die definitieve strafeis opnieuw nadat recentelijk nog enkele onderzoek zijn afgerond. Eerder werd veertig maanden cel waarvan tien voorwaardelijk opgelegd.