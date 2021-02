Winterweer weerhoudt Zeeuwen niet om een coronaprik te halen

GOES - De kou, toestand op de wegen, weercodes oranje of geel weerhouden de meesten Zeeuwen niet om zich te laten vaccineren of testen op corona. Er worden maar heel weinig tot geen afspraken afgezegd en verplaatst.

Dat is het beeld volgens de GGD Zeeland in de over de provincie verspreide teststraten en de vaccinatielocaties in Goes en Terneuzen. Exacte aantallen kan de GGD Zeeland niet geven, want alle afspraken lopen via het landelijke callcenter.

Bij de vaccinatieposten in de Zeelandhallen in Goes en ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen wordt in samenwerking met de gemeenten er alles aan gedaan om de routes sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. De GGD heeft extra mensen ingeschakeld om mensen die zich laten vaccineren van en naar hun auto te begeleiden.

Extra warme GGD-jassen

De teststraten waren al voorzien heaters en andere verwarmingsapparaten. ,,Eerder deze winter hebben we al extra warme GGD-jassen voor aangeschaft voor de mensen die in de teststraat werken. Verder gaan ze vaker met pauze om even op te warmen”, aldus de GGD Zeeland.