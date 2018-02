Winters venijn vanaf het weekend: wordt het dan toch nog schaatsen?

In andere delen van het land kunnen de nachtelijke minima zelfs tot -10 graden reiken. 's Nachts zal het ijs dan snel groeien, maar overdag kan het weer een beetje worden aangetast door lichte dooi. In andere delen van het land kan er dan wel worden geschaatst, is de verwachting; of we in zeeland ook de ijzers kunnen onderbinden, is nog onzeker.