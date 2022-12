Wintereditie herinneringskrant Zeeuws Weerzien gratis af te halen

De laatste editie van Zeeuws Weerzien gaat terug naar de tijd waarin foto’s maken nog een serieuze zaak was. Van mobieltjes en digitale camera’s had nog niemand gehoord.

Als je in vroeger tijden een foto liet maken, trok je je nette kleren aan en moest er gelachen worden naar het ‘veugeltje’. In de vijftiende editie van Zeeuws Weerzien passeren vijftien bekende fotografen van vroeger, variërend van persfotograaf Jaap Wolterbeek tot luchtfotograaf Jacqueline Midavaine.

De verhalen over fotografie in vroeger tijden gaan (deels) over fotoreportages die fout gaan. Zo vertelt de dochter van de Thoolse fotograaf Willem Cornelisse dat haar vader bij een trouwreportage vergeten was een rolletje in het toestel te doen. ,,Gelukkig kon de volgende dag alles zo realistisch mogelijk worden nagespeeld.” Het rolletje vergeten overkwam ook de fotograaf van het Goese archief, waardoor een foto van prins Bernhard die het oorlogsmonument op de Sloedam kwam onthullen niet gemaakt is.