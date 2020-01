Winterdip slaat hard toe in Zeeland

Ivo is wél open over zijn fetish; ‘Ik snap dat sommigen het liever geheim houden’

17 januari MIDDELBURG - Je hebt het misschien niet met grote letters in je werkagenda geschreven, maar waarom eigenlijk niet? Het is vandaag Wereld Fetishdag. De dag waarop fetishisten worden aangemoedigd meer open te zijn over bijvoorbeeld hun passie voor latex kleding of bondage. Middelburger Ivo Greeven windt er geen doekjes om: ,,Latex kleding, korsetten en hoge hakken vind ik mooi om te zien en om zelf te dragen.”