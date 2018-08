Winterdienstregeling Connexxion: buslijnen her en der aangepast

VLISSINGEN - Connexxion rijdt vanaf zondag 19 augustus weer volgens de winterdienstregeling. Her en der is de dienstregeling van bussen aangepast. Daardoor verandert de reistijd en de vertrektijd van meerdere lijnen (ook buurtbussen) en rijden sommige bussen een aangepaste route. Ook vervallen lijnen en haltes en zijn er extra busritten.

Dat is volgens Connexxion gebeurd op basis 'van wensen van wensen van diverse middelbare scholen in de regio en ontstane krapte in dienstregelingstijd'. De gewijzigde dienstregeling geldt van zondag 19 augustus tot en met 24 februari 2019. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Oostburg-Terneuzen

Lijn 1 extra reistijd. De reistijd van de laatste 5 ritten op werkdagen en zaterdag en op zondag van de laatste 4 ritten naar Terneuzen worden verlengd en wordt daarmee gelijk aan de tijd van overdag. De vertrektijden wijzigen dus, maar kennen nu de hele dag hetzelfde patroon.

Goes-Tiendenschuur

Lijn 643 Route verlengd. De route van rit 9 wordt verlengd om beter aan te sluiten op de lestijden van het 2e lesuur van het Calvijn College. Reizigers uit Tholen reizen voortaan direct naar halte Tiendeschuur (aankomst 9:17), zonder over te hoeven stappen op het station in Goes.

Zierikzee/Tholen-Middelharnis (gaat 26 augustus in)

Lijn 602 en 631 Vervroegde ritten. Vanwege vertraging bij binnenkomst in Middelharnis krijgen de ritten van lijn 602 en 631 meer rijtijd. De vertrektijden van lijn 602 worden iets vervroegd. Vanuit St. Maartendijk vertrekken nog 2 ritten i.p.v. 3. De 3e rit begint voortaan in St. Annaland.

Bij lijn 631 is de bediening per dorp aangepast, zodat de bussen op tijd in Middelharnis kunnen zijn. De meeste vertrektijden zijn daarom ’s morgens gewijzigd.

Middelburg -Terneuzen

Extra ritten vanwege vestiging Hogeschool Zeeland. Vanwege het verplaatsen van opleidingen van de Hogeschool Zeeland naar Middelburg zullen er ’s morgens meer studenten naar Middelburg reizen. Connexxion gaat daarom een nieuwe lijn 650 rijden, die vanaf het busstation Terneuzen rechtstreeks naar de halte Podium/Scalda rijdt, vertrek 7.31 en 8.01 uur. Tegelijk vertrekt er een lijn 50, die dan niet meer via de Althoornweg rijdt. Studenten voor Scalda kunnen op die tijdstippen dan dus alleen met lijn 650 reizen, studenten voor HZ of reizigers richting Middelburg, kunnen alleen met lijn 50 reizen. De schoolritten 3 en 8 op lijn 50 komen hiermee te vervallen. Lijn 650 rijdt niet tijdens de schoolvakanties van Scalda.

Zierikzee-Gemeentehuis

Lijn 133 Aansluiting Pontes. Rit 17 stopt voortaan ook bij de halte Gemeentehuis om aansluiting te geven op het tweede lesuur van de Pontes.

Lijn 628 rit 7 vertrekt 3 minuten vroeger. Vanwege verkeerdrukte rond het gemeentehuis is vertraging ontstaan waardoor de aansluiting op lestijden niet wordt gehaald. Op verzoek van Pontes vertrekt rit 7 voortaan drie minuten vroeger uit de Westhoek, zodat leerlingen op tijd zijn. De vertrektijd vanaf het busstation naar Goes, blijft ongewijzigd.

Lijn 601: de halte Terneuzen de Knol wordt voor deze halte opgeheven.

Lijn 634 Dreischor-Zierikzee

Deze lijn komt ’s middags geheel te vervallen. Het alternatief is Buurtbus 591. ’s Morgens worden er nog 2 ritten gereden, vertrek uit Dreischor 7.01 en 7.39 uur. Hierdoor verbeteren de aansluitingen in Zierikzee, o.a. op de Interliner 395 en lijn 631.

Dow

Lijn 9 Ontsluiting Dow. Vanwege uitbreiding van personeelsleden bij Dow en huisvesting van deze personen in Terneuzen zijn er meer reizigers gaan reizen met lijn 9. De reizigersaantallen verdubbelde in het eerste half jaar van 2018 ten opzichte van dezelfde periode van 2017. Connexxion geeft gehoor aan de behoefte aan meer reismogelijkheden. Dit gebeurt door het aanbieden van een extra rit in de ochtend om 8.31 uur vanaf het busstation en in de middag drie ritten vanaf Dow met als aankomst om 16.59 uur, 17.29 uur en 17.59 uur op het busstation in Terneuzen. Al deze ritten sluiten op het busstation aan op lijn 1, 6 en 20, in beide richtingen. Alleen de ritten met aankomst xx.59 sluiten ook op lijn 10 aan.

Buurtbussen

Lijn 580 en 594 iets gewijzigde tijden.

Lijn 599: vertrekt iets later vanaf het station Kapelle-Biezelinge i.v.m. de aankomst van de trein.

Forse dienstregelingswijzigingen buurtbus 590, 591, 592

De dienstregelingen van de buurtbussen op Schouwen-Duiveland veranderen fors:

Lijn 590 vervalt, lijn 591 zal voortaan ook tussen Nieuwerkerk en Dreischor gaan rijden. Om e.e.a. voor de reizigers duidelijk te maken, wordt de lijn gesplitst in een 591 Zierikzee-Schuddebeurs-Noordgouwe-Zonnemaire-Dreischor-Nieuwerkerk v.v. en een lijn 592, Zierikzee-Ouwerkerk-Nieuwerkerk v.v. In Nieuwerkerk gaat lijn 591 verder als 592 en omgekeerd.

Reizigers uit Schuddebeurs, Noordgouwe en Zonnemaire krijgen met lijn 591 nu extra vertrekmogelijkheden. De buurtbus is hierdoor ook een goed alternatief op de momenten dat lijn 134 niet rijdt (’s morgens vanaf het busstation Zierikzee en ’s middags naar het busstation Zierikzee). Beide lijnen bieden de hele dag door een uurdienst. Lijn 591 neemt ’s middags de functie van lijn 634 geheel over, ’s morgens alleen de rit van 8.27 uur uit Dreischor.