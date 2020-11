Winterband in winterslaap door corona en warmer klimaat

poll Mens en natuur botsen steeds meer in Zeeland. ‘Ruimte genoeg, maar niemand weet waar wat mag’

24 november GOES - Steeds vaker botsen mens en natuur in Zeeland. Vaak zonder dat mensen het weten. Kiters bijvoorbeeld jagen vogels weg van plekken die ze nodig hebben om te rusten, broeden of te eten. Maar het zijn niet alleen de kiters. Het zijn ook mensen die voor hun lol schelpdieren rapen. Aan regels geen gebrek. Punt is meer dat nauwelijks iemand weet wat er waar mag.