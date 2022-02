Wint Racoon een Edison?

Lezers helpen lezers Bijzonder vrienden­boek­je tussen de boeken: wat gebeurde er op 13 februari 2016?

Christine Aegidi begon vijfentwintig jaar geleden aan de voet van de Brouwersdam een winkeltje in cadeaus en woonaccessoires. Naast haar fulltimebaan in de Jeugdzorg in Rotterdam had ze behoefte aan een bezigheid die ver van haar werk af stond. Na haar pensionering begon ze voor een paar ochtenden per week een tweedehands boekwinkeltje. ,,Om met het ouder worden in sociaal contact te blijven, zeker als het om een gedeelde interesse gaat.”

11:45