Winstuitkering uit aandelen PZEM kan voor provincie en gemeenten in 2024 oplopen tot een half miljard euro

De grijze wouw is geen joekel, maar in Renesse steelt hij de show

Het is geen joekel van een vogel, maar toch steelt-ie zondag in Renesse de show. In de omgeving Helleweg is een grijze wouw gespot. ,,Een schitterend roofvogeltje", omschrijft vogelkenner Ted Sluijter uit Burgh-Haamstede het dier. Het is bij zijn weten de eerste keer dat de grijze wouw zich op Schouwen-Duiveland laat zien.

11 december