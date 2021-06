Winstgevend jaar voor ZLM

Zeeuwse ziekenhui­zen heffen speciale corona-afdelingen op

14 juni TERNEUZEN / GOES - De speciale afdeling voor coronapatiënten op de ic van ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen is ‘opgeheven’. Een bijzonder moment. Want het is voor het eerst sinds het begin van de tweede golf in oktober dat medewerkers weer ‘vrij’ over de ic kunnen lopen. Ook ziekenhuis Adrz in Goes heft de speciale cohort-afdeling op.