Winnaars PostcodeKanjer Vrouwenpolder gaven geld uit in eigen dorp

VROUWENPOLDER - Winnaars geven bewust geld uit in hun eigen omgeving en helpen anderen met hun gewonnen geld. Dat blijkt uit onderzoek van de Postcode Loterij onder onder meer 41 PostcodeKanjer-winnaars uit Vrouwenpolder. Het onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro die ook dit jaar weer op 1 januari bekend wordt gemaakt.

Aan het onderzoek onder wijkwinnaars van de PostcodeKanjer, deden winnaars mee uit Vrouwenpolder (2014), Amsterdam Zuidoost (2015), Sittard (2016), Den Haag (2017) en Eastermar (2018).

Deelnemers van de Postcode Loterij in Vrouwenpolder kregen op 1 januari 2014 de verrassing van hun leven. Vijf jaar na de PostcodeKanjer van 42,9 miljoen euro blijkt dat niet alleen deelnemers, maar het hele dorp profiteert van de grote geldprijs.

Op 1 januari 2014 viel de PostcodeKanjer van toen 42,9 miljoen euro in het dorp Vrouwenpolder. Ruim 180 deelnemers uit het postcodegebied 4354 wonnen per lot 80.399 euro, als zij in 2013 met alle trekkingen meespeelden. In de winnende straat varieerden de bedragen van ruim 1 miljoen euro tot ruim 6,6 miljoen euro per winnaar.

Klusjesmannen

Aannemers en klusjesmannen in de buurt van het dorp deden goede zaken nadat de PostcodeKanjer daar is gevallen. Bijna de helft van de winnaars (46 procent) in Vrouwenpolder geeft aan zijn of haar huis te hebben verbouwd. Van deze winnaars koos een meerderheid (79 procent) voor een aannemer of klusjesman uit de buurt, omdat ‘we het geld graag in de buurt besteden’, ‘we het die mensen gunnen’ en ‘dan hebben zij er ook profijt van’.