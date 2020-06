Winnaar tv-show LEGO Masters geeft online college voor kinderen met bouwtips

Geen optreden in Hulst voor publiek, wél een enorm podium en professio­ne­le opname voor Iktoon

12:08 HULST - Geen optredens in Hulst voor een groot publiek dit jaar, maar het alternatief van Iktoon is behoorlijk indrukwekkend. Een podium van honderdzeventig vierkante meter in een professionele pop-up opnamestudio.