Winnaar Boekenbon Literatuurprijs Wessel Te Gussinklo: ‘Dit is gewoon rechtvaardigheid’

Dag van de Mantelzorg: Wouter (61) kon alles, maar Janet raakte haar man helemaal kwijt aan dementie

BRUINISSE - Achteraf gezien was het al jaren aan de gang, maar pas in 2018 kregen Janet en haar man Wouter van den Berg uit Bruinisse de diagnose. Wouter (61) heeft FTD, een vorm van dementie die vooral jonge mensen treft. ,,Hij kon alles. Echt alles. Maar we raken hem helemaal kwijt. Ik ben eigenlijk gewoon in de rouw, terwijl hij er nog wel is”, vertelt Janet. Zij is één van de dik 1000 mantelzorgers op Schouwen-Duiveland, die woensdag een mantelzorgboeket uitgereikt kreeg.

10 november