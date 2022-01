Winkels en horecazaken in Zeeland openen de deuren: ‘Dit hebben we enorm gemist’

Je ziet het misschien nog niet zo, maar er is al best wat gaande in de Noord­straat in Terneuzen

TERNEUZEN - Over de Noordstraat in Terneuzen wordt heel wat geklaagd. De toestand van de winkelstraat gaat veel Terneuzenaren aan het hart. Voor wie er niet goed tegen kan een waarschuwing: in deze reportage proberen we het eens van een zonnige kant te zien.

