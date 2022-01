Winkeliers blij met winkelen zonder afspraak: ‘Een goede stap in de richting’

Volker Thüringer van wolwinkel Crea-Lana in de Noordstraat in Terneuzen is blij met de verdere versoepeling. Hij was donderdag nog sceptisch over het ‘winkelen op afspraak’. ,,Maar hier ben ik wel heel tevreden mee. Ik heb 130 vierkante meter tot mijn beschikking. Het gebeurt zelden tot nooit dat ik vier klanten tegelijk in mijn zaak heb, dus hier kan ik prima mee leven. Dat geldt voor veel meer winkels in mijn directe omgeving, die zullen ook niet opeens honderd man tegelijk over de vloer krijgen.”