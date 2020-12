Winkeliers bezorgen massaal aan huis: op de drempel schoenen passen

Nu niet-essentiële winkels de deuren dicht moeten houden, snellen winkeliers zelf naar de klant. Massaal zijn middenstanders begonnen met bezorging aan huis. ,,Je moet wel. De dagen voor kerst zijn altijd piektijden voor ons”, zegt Sjoerd Barends, mede-eigenaar van Intersport in Goes.

Hardloopschoenen en tennisrackets zijn de hardlopers in het assortiment. Schoenen kopen mensen om na de overvloedige kerstmaaltijden het overtollige buikvet eraf te trainen, weet Barends. ,,De goede voornemens hè!” Hij levert zijn sportschoeisel nu noodgedwongen af aan huis. Dozen in de auto en rijden maar. Dat is de enige manier om omzet te blijven draaien, zegt hij.

Schoenen passen op de drempel

Bij Ruben Goedee in Goes zet hij een doos met sportschoenen voor de deur neer. Vervolgens neemt hij de noodzakelijke afstand. Op de drempel kan Goedee de schoenen even passen. Afrekenen gaat digitaal, met een tikkie. ,,We bezorgen in Midden-Zeeland. Klanten die verder weg wonen, krijgen hun bestelling opgestuurd. Om het voor klanten eenvoudig te houden, hebben we via onze sociale media een whatsapp-account gedeeld. Via de app communiceren we met klanten. We kunnen bijvoorbeeld foto's van producten zenden. Videobellen kan ook!”

Quote We willen voorkomen dat individue­le winkeliers allemaal met de auto op pad gaan. Martijn van Battum, Voorzitter Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen

Voet scannen kan nu niet

Barends heeft al verschillende bestellingen binnen, maar verwacht dat de online toeloop de komende dagen stijgt. De bezorging aan huis is tijdrovend en de service is niet zoals in de winkel. ,,Normaal scannen we de voeten van een klant voor een optimaal schoenadvies. Maar die scanner kan ik niet meenemen naar de klant. En natuurlijk kan ik ook niet de hele voorraad inladen en tonen.”

Volledig scherm Ewald Bos van het Bevahuis in Goes zet bestellingen in zijn auto om die te gaan bezorgen. © Marcelle Davidse

App-groep voor vaste klanten

Ewald Bos van modezaak Bevahuis (sinds 1938) in Goes laadt bestellingen in zijn Volvo-youngtimer. Een winterjas, een trui, een paar broeken. Voor het contact met vaste klanten werkt hij al langer met een app-groep. ,,De app is nu wel een uitkomst, ook omdat je foto's kunt laten zien. We hebben gisteren iedereen een bericht gestuurd. De bestellingen druppelen nu binnen, al moet de piek nog komen. Ik denk dat mensen sinds dinsdag meer bezig zijn met de organisatie van thuiswerken en de opvang van hun kinderen. Shoppen heeft nu even minder prioriteit.”

Bezorging levert niks op

Quote Via een app communice­ren we met klanten Sjoerd Barends, Mede-eigenaar Intersport Goes Bos snapt dat het kabinet radicaal heeft ingegrepen, omdat het aantal corona-besmettingen en ziekenhuisopnames te hard opliep. Voor zijn inkomen komt het natuurlijk slecht uit. ,,Het gaat de laatste vijf jaar toch al moeilijk in de retail. Zeker modezaken hebben het zwaar. Er zijn er gewoon te veel. En daar komen de corona-crisis en nu een totale lock down nog eens overheen. Met bezorging aan huis kun je hooguit je vaste lasten dekken, het levert geen winst op. Natuurlijk heb je er buikpijn van, maar ik denk dat ik deze crisis wel overleef.”

Volledig scherm Martijn van Battum van Studio Blique bezorgt een bestelling bij Maureen Nieuwelink in Terneuzen. © Camile Schelstraete

Eendracht in Terneuzen

In Terneuzen hebben winkeliers die zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen de koppen bij elkaar gestoken. Voorzitter Martijn van Battum en eigenaar van modehuis Studio Blique. ,,We hebben snel weten te schakelen. Iedereen zit tenslotte met hetzelfde probleem: een gesloten winkel. Het resultaat van het overleg is dat we de thuisbezorging samen oppakken. We willen voorkomen dat individuele winkeliers allemaal met hun eigen auto op pad gaan. Dan rijden er honderd auto's door de regio, terwijl je dat in principe met één bestelauto kunt doen. Een andere reden om zelf iets op te zetten, is dat bezorgdiensten toch al overbelast zijn. Met onze eigen bezorgservice krijgt de klant snel zijn bestelling.”

Eén distributiepunt

Winkeliers brengen hun bestellingen naar één distributiepunt: damesmodezaak Stijl Jacques. Daar worden ze opgepikt door één koerier die ze op de verschillende adressen aflevert. De winkeliers spelen bij toerbeurt pakketbezorger. Van Battum: ,,Dat is voor iedereen gemakkelijker en het is ook duurzamer dan dat ieder voor zich gaat bezorgen.” Bezorgen aan huis kost overigens 2,50 euro. Van Battum vindt dat een redelijk bedrag. ,,De keuze is aan de winkelier of hij dat bedrag doorberekent aan de klant.”