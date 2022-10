Winkeldieven uit Terneuzen aangehouden na wilde achtervolging

Co kon geen noot spelen toen hij bij Crescendo kwam, nu is hij het oudste lid van de jarige dame

Co de Jonge (82) bespeelde hooguit een zakkammetje toen hij in 1976 bij de muziek ging in Dreischor. De harmonie werd destijds fanfare. Daardoor ontstond een schreeuwend gebrek aan muzikanten. Als oudste lid blaast De Jonge nu al járen een stevige noot op de tuba (eufonium) mee. Hij zag de wereld veranderen. Maar bij Crescendo bleef al die tijd één ding hetzelfde. ,,De saamhorigheid is groot. Het is een hele sociale club.”

9 oktober