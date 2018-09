Windsurfer die zijn plank kwijtraakte bij Oesterdam gered: 'Ik kon nog wel efkes blijven liggen'

'Leer van verleden, vluchtelin­gen laten zich niet tegenhou­den door muren en water'

15:39 MIDDELBURG - Europese landen breken zich het hoofd over de grote stroom vluchtelingen: hoe ze die het best kunnen opvangen, of tegenhouden, of terugsturen. Muren en water helpen in ieder geval niet, leert het verleden ons, zegt Damian Pargas, directeur van het Roosevelt Institute for American Studies in Middelburg.