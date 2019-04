Windpark Borssele biedt mogelijk kans voor Zeeuwse vissers

40 jaar Bas Birker: Belg, Nederlan­der en Zeeuw.

7:00 MERKSEM - Bas Birker wordt op 11 juni 40 jaar. Voor de komiek de aanleiding om vanaf 1 mei in 40 dagen tijd een nieuwe show te schrijven die hij uittest met 40 try-outs. Op 11 juni treedt hij dan op in de statige Bourlaschouwburg in Antwerpen. Birker groeide op in Tilburg, werd onlangs in Antwerpen Belg en heeft een tweede verblijf in Zoutelande. Dat vraagt om een gesprek.