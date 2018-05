Windmolenbos in de Vlissingse haven

Dreunende heimachine houdt bewoners in Goes uit de slaap

11:42 GOES - Bewoners in Goes zijn al twee avonden uit de slaap gehouden omdat na elven 's avonds tot in de nacht werd geheid. Ze hebben over het gedreun geklaagd bij gemeente en politie. Volgens de gemeente was het heien nodig om ter hoogte van de nieuwe afslag van de A58 nieuwe portalen met verkeersborden te kunnen plaatsen.