Windmolen op land mept gemiddeld 20 vogels per jaar dood

Column Wendy Wagenmakers Tot bedaren gebracht door een dwerg op goudglim­men­de sneakers

29 september Het was eruit voor ik er erg in had. En als Ernesto uut Erremu niet toevallig dertig minuten vastzat bovenin een bloedstollende attractie, had ik van het bestaan van de hele kermis niet eens geweten, maar na zo'n feestloze zomer konden we thuis ook best een verzetje gebruiken. Het gejuich van de kinderen overstemde het gezucht van hun vader.