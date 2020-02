Wind mogelijk spelbreker tijdens carnavalsoptochten

Profiel | poll Polman over de mariniers­ka­zer­ne: ineens blijkt de grijze muis een brullende leeuw

7:38 MIDDELBURG - Presentator Twan Huys heeft alle belangrijke politici van Nederland ondervraagd. Toch zei hij zondag vol verbazing: ,,Ik heb zelden een politieke bestuurder tegenover me gehad die zo ontzettend boos was op het kabinet.” Hij had het over commissaris van de Koning Han Polman, die tot tot dusver de uitstraling had van een grijze muis.