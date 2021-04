Wim: ‘Zeeland vond mij terug op Ameland’

video Koningin Emma is terug in Zeeland, schip is aangemeerd in Vlissingen-Oost

31 maart VLISSINGEN - De voormalige PSD-boot Koningin Emma is aangekomen in Vlissingen-Oost. Rond kwart voor vier passeerde het schip Vlissingen. Het schip, bouwjaar 1933, was vanochtend uit Scheveningen vertrokken met als bestemming Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost waar het zal worden gerestaureerd en gerenoveerd.