Wim Hofman 80 jaar: ‘Er wordt nu ophef gemaakt van mijn tachtigste. Maar ik heb ook jaren gehad dat er geen verjaardag was’

Familie van Inge Caljouw kijkt weer vooruit: ‘We denken aan een Inge Fonds voor gehandicap­ten­sport’

28 januari BIGGEKERKE - ,,Elke straf is te laag, maar we krijgen er Inge niet mee terug. We hebben er rust mee. We zijn blij dat het achter de rug is", zegt Tom Caljouw, vader van Inge Caljouw over de veroordeling van de man die de dood van zijn dochter veroorzaakte. Hij wil een fonds oprichten in haar naam om de gehandicaptensport te steunen. Inge was een gedreven rolstoelhockeyer.