Wim en Ineke trekken terug noordwaarts, maar: ‘De bourgondische inslag blijven we houden!’

DAG HUISOver het algemeen staat de Groninger niet bekend als zijnde de meest bourgondische Nederlander. Uitzondering op de regel zijn wellicht Wim en Ineke Carabain. De geboren en getogen Groningers wonen sinds 1991 in Zuidzande en hebben zich de bourgondische inslag van hun streekgenoten eigen gemaakt. Na ruim dertig jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewoond te hebben trekken ze toch weer noordwaarts. Met pijn in het hart, want Zeeuws-Vlaanderen heeft er een speciale plek in gekregen. Aan het woord is Wim.

Achter elk huis zit een verhaal. In Dag huis! vertellen mensen waarom ze hun huis kochten, wat ze er hebben meegemaakt en waarom ze het verkopen. Deze week: Oostburgsestraat 2 in Zuidzande.

Volledig scherm 'Het is een heerlijk huis, het staat alleen niet in Noordoost Nederland.' Wim en Ineke Carabain willen terug naar de regio waar het grootste deel van hun familie woont. © Anne Hana

Vanwaar de wens om te verhuizen?

,,Het ligt er zeker niet aan dat we het in Zuidzande niet naar ons zin hebben. Sterker nog, we wonen hier nog altijd ontzettend graag. Het heeft er alles mee te maken dat bijna al onze familie in het noordelijke gedeelte van Nederland woont. We willen niet terug naar Groningen zelf, want we zijn wat angstig voor eventuele nieuwe boringen naar gas daar. Onze dochter woont in Gouda, maar de Randstad trekt ons totaal niet. Onze zoon is uitgevlogen naar Dublin, maar het buitenland is geen optie. We komen zodoende uit op Noord-Drenthe, daar hopen we iets moois te vinden.”

Jullie hebben nog geen nieuw huis gekocht dus?

,,Nee hoor, we willen eerst onze huidige woning verkocht hebben. Daar nemen we rustig de tijd voor, want we zitten bepaald niet op de schopstoel. Zelfs na dertig jaar hebben we nog steeds regelmatig een vakantiegevoel. Zuidzande is dan ook een dorp dat leeft, ondanks dat het klein is. Het klopt dat veel van de woningen door buitenlanders gekocht zijn, maar toch merken we daar niet zoveel van. Een groot deel van het jaar zijn de woningen gewoon bezet.”

Is het verschil tussen wonen in Groningen en Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk groot?

,,Het viel ons al snel op dat er stiekem best veel gelijkenissen zijn. Zeker in West Zeeuws-Vlaanderen zie je natuurlijk dat de aanwezigheid van recreatie en agrariërs groot is. Dat zijn elementen die we ook in Groningen veel zagen. We hebben een jaar in Oostburg gewoond en toevallig waren er twee Groningse gezinnen in die straat, dat was fijn om rustig te integreren. Het grootste verschil tussen de Groninger en Zeeuws-Vlaming zit hem vooral in de levensstijl. Een Groninger is niet zo van het uit eten gaan, terwijl dat hier veel normaler is. Een eigenschap die we ons overigens met veel plezier eigen hebben gemaakt, haha.”

Volledig scherm De onderhoudsvriendelijke diepe tuin van het huis in Zuidzande biedt elk moment van de dag zon en schaduw. © Anne Hana

Jullie hebben een vrij oud huis, zitten er nog authentieke elementen in?

,,De woning stamt inderdaad nog van voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk 1936. We hebben het huis in de loop der jaren van boven tot onder aangepakt, maar bewust veel oude elementen in stand gehouden. Zo ligt er bijvoorbeeld nog een fraaie mozaïekvloer en hebben we mooie oude paneeldeuren. Hierdoor ademt het thuis nog veel van de oude sfeer.”

Wat gaan jullie het meest aan het huis missen?

,,We gaan best veel missen, maar de tuin springt er wel uit. Deze is zo’n dertig meter diep en ademt enorm veel rust. Het contrast met de voorkant van het huis is groot, maar dat is juist leuk. Aan de voorzijde hebben we geen tuin en is er juist veel levendigheid. Zeker in de zomer bruist het in het dorp. Ook al wonen er nog geen duizend inwoners, toch zijn er een aantal leuke horecazaken. Op een zomeravond is het heerlijk om nog even buiten op een terrasje te gaan zitten, er is altijd wat te zien.”

Volledig scherm Vrijstaande woning met een fikse tuin achter van Ineke en Wim Carabain in Zuidzande. © Anne Hana

Oostburgsestraat 2 in Zuidzande in de gemeente Oostburg. Het woongedeelte meet 165 m2, het hele perceel is 349 m2 groot. Het huis is een vrijstaande woning met in totaal vier slaapkamers. Het huis heeft een ruime tuin met een ligging op het zuidwesten. De woning is gebouwd in 1936 en heeft een vraagprijs van 425.000 euro k.k. De makelaar is GeuS uw makelaar uit Terneuzen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.