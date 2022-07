Wim en Eliane Jansen schrijven boek over hun leven: ‘Het houdt niet op bij de dood’

Theoloog en schrijver Wim Jansen (bijna 72) heeft al een hele lijst boeken op zijn naam staan. Onder andere over zijn jeugd op de boerderij in het Zeeuws-Vlaamse gehucht Paradijs, over zijn vader en over tal van theologische thema’s. Hij schreef ook dichtbundels. Eliane Jansen-de Boevere (72) maakte in 2020 haar schrijversdebuut met Meisje met barst, dat ze samen met haar broer Peter schreef. Een boek over het bewogen leven van hun moeder, die in 1926 als 7-jarig meisje zonder ouders met een ‘kindertrein’ vanuit Hongarije in België terechtkwam. Vorig jaar schreven Wim en Eliane samen al het boekje Kijk eens lief.