Wim Bouman, van spijbelaar tot succesvol ondernemer: ‘Ik was vaker bij Ajax dan op school’

De deur van BGB Office Solutions in Goes zwaait open, het kantoorinrichtingsbedrijf dat Wim Bouman samen met twee collega’s middenin de coronacrisis opzette. Casual gekleed, brede grijns en jaloersmakende kuif. Een moderne ondernemer zonder kapsones, maar wel met diepgang als hij eenmaal op zijn praatstoel zit. Zijn leven komt in zestig minuten voorbij. Daarin speelt het geloof een belangrijke rol.

Je bent in je vrije tijd actief in de kerk. Kom je uit een reformatorisch gezin?

,, Ja. Al noemt ik het zelf liever christelijk. Ik ben dat nog steeds. Hanneke en ik kerken bij De Levensbron in Goes. Ik span me in voor het jeugdwerk. Overal waarbij je betrokken bent, heb je een inspanningsverplichting, vind ik. En dat geldt ook voor de VV ’s-Heer Arendskerke waar mijn twee zoons voetballen. Ik ben secretaris van de club. Ik woon er tenslotte. Als iedereen iets bijdraagt, hou je het verenigingsleven in stand. Het stilleggen van de sport is wel een hoofdpijndossier voor een amateurvereniging. De kantine is dicht, terwijl dat de belangrijke inkomstenbron en tevens dé ontmoetingsplaats van ’s-Heer Arendskerke is.”