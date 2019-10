Wilthagen in Tholen is het Zeeuwse familiebedrijf van het jaar

POLL Onderne­mings­raad: 'Laat Wester­schel­de Ferry midden in Breskens aankomen en vertrekken’

20:32 BRESKENS - Het moet helemaal anders met de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Als de schepen in de toekomst midden in Breskens aankomen en vertrekken, is dat een impuls voor de plaatselijke economie en voor het toerisme in Zeeland, vindt de ondernemingsraad van de Westerschelde Ferry.