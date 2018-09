Wilma laat zich met 49 anderen opsluiten om te stoppen met roken

Provincie presen­teert opgewekte Najaarsno­ta: investe­ring van 25 miljoen

9:36 MIDDELBURG - De laatste begroting van het huidige college van Gedeputeerde Staten is de florissantste. Volgend jaar wordt 25 miljoen euro extra geïnvesteerd in Zeeland. Ook wordt geld apart gehouden voor de plannen van het nieuwe provinciebestuur dat aantreedt na de verkiezingen van 20 maart.