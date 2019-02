Willem Willemse is er ook voor 50MIN: ‘Een provincie met alleen ouderen is niet leefbaar’

Voormalig pomphuis bij Zierikzee boft met nieuwe huisbaas

17:38 ZIERIKZEE - Het stalen vat wordt trappengat, de schakelkast is geïntegreerd in de kantine en zelfs de oude pomp is zichtbaar onder een glazen plaat. Het voormalige pomphuis bij Zierikzee had geen betere huisbaas kunnen krijgen dan de architecten van Kort Geytenbeek.