Willem Smallegange, bioboer en naturist: ‘Die andere boeren doen ook gewoon hun best’

Ze geven niet zulk goed weer af, we kunnen wel in de sauna gaan zitten”, zegt Willem Smallegange over de telefoon bij het maken van de afspraak. Als interviewer krijg je niet zo gauw zo’n voorstel. Zeker niet van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Bloot zijn is de normaalste zaak van de wereld voor Willem Smallegange. Toch treffen we hem voor het interview met kleren aan. Hij is zelfs dik ingepakt. Boven zijn spijkerbroek heeft hij een trui aan met daarover een oranje - inmiddels versleten en lang geleden gewassen - winterjas met achterop ‘Haven van Antwerpen’. Die stamt nog uit de tijd dat hij vrachtwagenchauffeur was. Zodra we het huis binnengaan, een woning uit begin 1900 die ‘in de verbouwing’ zit, gaan de Zweedse klompen uit. Toch nog onbedekte ledematen: het gesprek gaat blootsvoets verder.