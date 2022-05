Wilko werd geboren in een ‘doorgangshuis’ en bij zijn moeder weggehaald: ‘Het zit altijd ergens in je hoofd’

De roemruchte geschiedenis van geboortekliniek Moederheil in Breda werd lang verzwegen, maar krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. In het gebouw werden veel kinderen op ‘normale wijze’ geboren. Maar er was - tot in de jaren zeventig - ook een vleugel waar vrouwen die ongewenst zwanger waren, terecht konden. Ze moesten er vaak meteen hun kind afstaan en zagen dat in veel gevallen nooit meer terug. Eén van hen was de moeder van Wilko Vermuë. De inwoner van Ovezande werd daardoor een ‘afstandskind’.

,,Mijn moeder was tijdens de zomervakantie van 1967 op een camping in Cadzand-Bad zwanger geraakt”, vertelt Wilko. ,,Ze heeft dat meer dan acht maanden geheim kunnen houden, tot haar moeder erachter kwam.” Dat zorgde voor paniek. Het kind houden was geen optie. En dus werd het zwangere meisje naar Breda vervoerd, waar ze beviel van Wilko. Die werd vervolgens geadopteerd door een echtpaar uit Borssele. ,,Ergens in mijn lagere schooltijd hebben ze me verteld dat ik niet van hen was.” ‘Een Sinterklaas-bestaat-niet-ervaring in het groot’, noemt hij dat moment. ,,Je hebt het gevoel jarenlang voorgelogen te zijn. Het was een enorme klap. Maar tegelijkertijd ging je ook gewoon op dezelfde manier verder. Je moest wel. Alles ging gewoon door.”