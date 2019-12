Wilko en Gemma durven nu open te zijn over hun adoptie: ‘Er niet over praten brengt alleen verliezers’

‘Ik vind het fijn te weten dat ik uit liefde ben geboren’

CLINGE - Gemma Mertens (58) heeft als kind lang gedacht dat zij de enige was die ‘zoiets geks’ meemaakte. Toen ze twaalf was, kreeg ze van haar ouders te horen dat de vrouw die ze kende als een tante, eigenlijk haar moeder was. En daar moest ze het mee doen, want over het onderwerp werd in de jaren daarna vooral gezwegen. ,,Zodat het lijkt alsof het er niet is”, denkt Gemma. Ze besloot op haar achttiende dat zelf helemaal anders aan te pakken. Ze vertelde haar verhaal aan vrienden, kennissen en studiegenoten zodra het ter sprake kwam en dat heeft haar uiteindelijk geholpen de adoptie een plekje te geven.