Wilde Mossels wordt 20 jaar: ‘De film was een feest van muziek’

Zonder nieuwe vrijwilli­gers staan de Zeeuwse molens over tien jaar stil

15 september VLISSINGEN - Van de 77 molens die Zeeland rijk is, staan er veel stil of ze draaien mondjesmaat. Oorzaak: een gebrek aan vrijwillige molenaars. ,,Als we nu niet snel jongeren gaan werven, staan over tien jaar alle molens in Zeeland stil”, zegt Michel Dellebeke, voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en secretaris van Vereniging De Zeeuwse Molen.