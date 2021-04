Wild kokkerellen tijdens nieuwe kookwedstrijd Slag op de Velden

Rondom de wedstrijd is een heel programma opgetuigd met workshops, masterclasses, livemuziek, foodtrucks en cocktailbars, een horeca- en bushcraftbeurs. Een bushcrafter is iemand die (grotendeels) leeft in, met en van de natuur, en met respect voor de natuur. Ook kunnen de bezoekers bekende bushcrafters en topchefs ontmoeten. Slag op de Velden mikt op een publiek van onder meer bushcrafters, wildplukkers, jagers, horecaprofessionals, foodies en muziekliefhebbers. De organisatie verwacht meer dan duizend bezoekers.