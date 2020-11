Wil je iemand bezoeken in het ziekenhuis in Goes of Vlissingen, dan moet je boeken

zeeland-geboekt Zeeuwse roman Roots scoort over de grens

7:00 De begin dit jaar verschenen roman 'Roots’ van Frans Pieters (1948) uit Heinkenszand trekt internationaal de aandacht. Het verhaal over twee dramatisch uit elkaar getrokken geliefden in de omgeving van Aardenburg, zo'n zestig jaar geleden, speelt zich af in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Canada. Boerenzoon David Quaak wordt verbannen naar Ontario in Canada. Zijn grote liefde Bernadette Dhondt moet verhuizen naar familie in het Vlaamse Meersel-Dreef.