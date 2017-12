Wil je een Zeeuws paeremes? Dan moet je even wachten

VLISSINGEN - Waar zijn de molenaars, rietdekkers en klompenmakers? Wie goed zoekt kan er zeker nog vinden, maar dik gezaaid zijn ze niet. ,,Toch is het belangrijk om die oude ambachten te beschermen en te behouden'', zegt Jeanine Dekker van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Een mooi voorbeeld is het maken van Zeeuwse paeremessen.

Oud-Hollandse beroepen mogen niet verdwijnen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die vindt daarom dat het kabinet met een reddingsplan moet komen om ambachten - zoals molenaar, rietsnijder en schaapsherder - in stand te houden.

Dekker, adviseur volkscultuur bij de SCEZ, juicht het toe en ziet tot haar vreugde dat er steeds meer aandacht is voor oude ambachten. ,,Het is van cultuurhistorisch belang om het vakmanschap van ambachtslieden te behouden. Het gebruik van (natuurlijke) materialen en ambachtelijke technieken (minder vervuilend handwerk) kunnen zoveel betekenen bij het duurzamer maken van de samenleving.''

Klein jaartje

Een mooi voorbeeld van een Zeeuws ambacht is het maken van paeremessen. Het snijden van de houten heften leerde Janneke Jacobs le Duc van haar vader. Nu vervaardigt de Middelburgse er een stuk of vier per jaar, volledig met de hand. Wie er één bestelt, moet er een klein jaartje op wachten.

,,Het paeremes is onlosmakelijk verbonden met Zeeland en met het boerenleven. Het werd gedragen op de zijnaad van de boerenbroek en was een gebruiksvoorwerp op het land. Boeren haalden er bijvoorbeeld het loof van de bieten mee af, het blubber van de klompen of doorsneden er de belijning van de paarden voor de ploeg mee als ze in de problemen kwamen.

Diepere betekenis

Het kost veel uur om een Zeeuws paardenmes te maken, maar hoeveel tel ik nooit. Al merk ik dat het sneller gaat naarmate ik er meer maak. Het ambacht zit in mijn genen, het hoort bij mijn Zeeuw zijn. Het is mooi om iets te maken dat voor mensen een diepere betekenis heeft en wat wordt doorgegeven aan kinderen. Er is nog maar een handvol mensen dat een paeremes kan maken. Om te zorgen dat het ambacht behouden blijft, geef ik ook gastlessen, lezingen en presentaties.