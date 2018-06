Wil je dat ene huis? Stop er een briefje in de brievenbus

FNV en In Person schikken rechtszaak: 400 uitzend­krach­ten PostNL krijgen gelijk loon

5 juni GOES - Ruim 400 pakketsorteerders die werken voor PostNL in Goes, Amersfoort, Dordrecht en Waddinxveen, krijgen per 1 juli een gelijke beloning. FNV heeft daar dinsdagavond met uitzendbureau In Person een akkoord over bereikt.