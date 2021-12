Wil je boosteren? GGD Zeeland verandert de openingstijden van vaccinatielocaties

column elodie kint En zo werd een eiersnij­der die al vijf jaar in de la lag, plots het ultieme kerstca­deau

Al zolang ik me kan herinneren vieren we kerst in huize Kint op dezelfde manier. Iedereen trekt een lootje, koopt een cadeautje, maakt een surprise én een gedicht. Daarin blikken we terug op het afgelopen jaar, proberen we een grap te maken waarvan de tranen over onze wangen lopen en delen we wat lieve woorden – want dat is uiteindelijk toch waar Kerstmis om draait.

29 december