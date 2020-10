Wijze lessen te trekken uit opstappen Terneuzense wethouder: democratische controle schiet tekort

Stoker zat in een welhaast onmogelijke spagaat. Zij was als wethouder ook bestuursvoorzitter van de zelfstandige welzijnsinstelling aan-z. Als wethouder moest zij beslissingen van het college van B en W uitvoeren. Als bestuursvoorzitter van aan-z voelde ze een andere verantwoordelijkheid. Het struikelblok is geworden de vaste benoeming en salariëring van de huidige directeur van aan-z. B en W van Terneuzen wilden dat de vacature van directeur zou worden opengesteld en tegen een lagere inschaling in de collectieve arbeidsovereenkomst sociaal werk; schaal 13 of 14.