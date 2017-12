Wijn wint het van spijzen

Het Vliegendt Hert heeft het lef om een wijnwinkel, slijterij en restaurant op één plek te beginnen. En wat een plek: Het Paleis op de Dam, een majesteitelijke patriciërswoning. Je kunt hier lunchen en dineren in een stijlvolle serre en wijn proeven in een gewelfkelder waar ooit scheepsvaten met wijn lagen opgeslagen. VOC-historie in een modern concept: blurring. Het vervagen van grenzen tussen horeca en retail. De Middelburgse blurringproef is goed ontvangen, maar het blijft gedoe met vergunningen en regels.

Vader Ben van Velzen en zoon Steven zijn bekend van wijnkoperij Van Leerzem en gingen samen de uitdaging aan. Ze moesten puzzelen met bijvoorbeeld een verplicht aantal meters tussen de slijterijkassa en de deur van de eetzaal. Maar nu kun je in de winkel een fles uitzoeken en die dan voor een tientje kurkgeld in het restaurant opdrinken. Een welkom idee voor mensen die wantrouwig worden van horecaprijzen, waar flessen drie tot vijf keer over de kop gaan.

De locatie beschikt over een prachtige bar en fantastische sfeer.

Wij zijn juist benieuwd naar spannende wijn-spijscombinaties en geven ons over aan gastheer Steven en gastvrouw Aniek Huijbrechts. De kaart is verdeeld in voor- en hoofdgerechten, maar dat mogen we negeren: porties zijn bescheiden, zodat je veel kunt proeven. Als tapas dus, of shared dining? Wel jammer dat de kaart van tafel verdwijnt na het bestellen van twee gangen.

Tegenpolen

Allebei krijgen we een glaasje Le Paradou Viognier: een lichte, elegante wijn met veel citrus. We nippen vol verwachting, want de gerechten die we kozen, zijn tegenpolen. Zwaardvis versus eendenlever, toevallig allebei tot carpaccio verwerkt. De zwaardvis is ingerold met rode pesto en van het geheel zijn hele dunne plakjes geschaafd. Met pancetta erbij, koud spek, gelukkig wel knapperig. De beloofde ratatouille bestaat uit microblokjes zure groenten. Het is een klein bordje parafernalia, waarvan eetvriend tevergeefs hoopt dat er nog een moot gegrilde zwaardvis bovenop komt. Het citrussige van de wijn zou complimenteren met de pesto en juist contrasteren met de eendenlever die ik heb besteld. Maar die wat flubbige plakjes hebben al genoeg contrast en concurrentie, van twee gebakken zwezerikjes. Ook al orgaanvlees, netjes gebakken wel. De frisse salade erbij is welkom, vanwege de mierzoete rode portsaus.

Bij de volgende gerechten komen wel verschillende wijnen. Schelvis gaat samen met Weissburgunder van de veelgeprezen wijnboer Martin Wassmer uit Baden. Frisse wijn met bloemetjesgeur, heel mooi in balans. Dat kunnen we helaas niet zeggen van dit visgerecht. Want de vrij droge schelvis gaat samen met gebakken ossenworst. Dat eet je toch het liefste rauw, zodatje rijp rundvlees proeft, foelie en nootmuskaat. De taaie vleesplakjes voegen weinig toe, behalve dan vertwijfeling. Het bord bevat ook een hoopje zachte paksoi, rondjes polenta en crème van piccalilly. We zoeken naar samenhang, maar het enige dat we kunnen bedenken is de letter P.

Scharlaken

De samenhang op het andere bord is simpeler te raden: die is ton-surton. Rode eendenborst, bloedrode balsamicosaus, puree van rode biet en een knikkerpotje aan harde, donkere belugalinzen. Serieus veel scharlaken op je bord, maar de eendenborst is wel mooi sappig. De Chileense Terrapura Carmenere die erbij wordt geserveerd smaakt naar kersen en bramen, bosgrond, wat leer en is frisjes geserveerd, waardoor hij net wat strakker lijkt. De wijn wint het alweer van de spijs.

Zo ook bij de desserts. De versterkte rode wijn Banyuls gaat samen met een toetje van espressocrème. Die is niet te zoet of te machtig: een leuk volwassen dessert met cantuccini koekjes, blauwe bessen en cressjes. De pure blub mascarpone eronder maakt het helaas toch log. Ik proef oranjerode Moscatel de Setubal uit Portugal. Een fruitfeestje, waar het dessert het niet bij haalt: een sinterklaasdessert met gestampte speculaasjes en mandarijnpartjes waarvan de helftis ontvliesd en gemarineerd. Er zit fijne vanilleparfait bij en knapperige witte chocola, die vermengd blijkt met gepofte rijst en yoghurt.