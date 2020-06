Wijkagent Tholen voor de rechtbank wegens ‘lekken’, snuiven en erectiepillen

Vleeshal zet deze zomer het vergroot­glas op de eigen verzame­ling

20:18 MIDDELBURG - De coronacrisis heeft ook de programmering van de Vleeshal in Middelburg in de war geschopt. Doordat een aantal exposities is uitgesteld, heeft de internationaal vermaarde toonzaal voor hedendaagse kunst de gelegenheid om in te zoomen op de eigen collectie en explicieter dan ooit het Zeeuwse publiek aan te spreken.