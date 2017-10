'Wijkagent speelde cruciale rol bij onderzoek naar Middelburger 'Syriëganger'

Drie jaar later was de Middelburgse wijkagent weer betrokken bij een vervolgonderzoek naar Z. Dat was nadat de Middelburger in Goes zich radicaal uitliet tegenover agenten. Hij werd in de nacht van de 7 april 2016 opgepakt wegens mishandeling. Bij zijn aanhouding riep hij ‘Allāhu akbar’ (God is de grootste). Dat was voor de politie reden om nog diezelfde dag langs te gaan bij zijn moeder en de broer. Daar hoorden Den Heijer en een collega dat de beide familieleden zich weer zorgen maakten over het radicaliseren van hun broer en zoon. De politie kreeg vervolgens toestemming zijn computer te onderzoeken. Zo ontdekten agenten dat hij sites van terroristische islamitische organisaties bezocht en ook materiaal downloadde.