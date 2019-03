‘Wij zijn niet de grote vervuilers’: ondernemingsraden Dow, Zeeland Refinery en Yara schrijven open brief

UPDATE 18.30 uur Zeeuws Deltage­bied duurzaams­te natuurbe­stem­ming ter wereld

6 maart Het kustgebied van Schouwen-Duivenland, Veere, Goeree-Overflakkee en Westvoorne is vandaag verkozen tot duurzaamste natuurbestemming wereldwijd. Dat gebeurde op de ITB Beurs in Berlijn, de grootste toerismebeurs van de wereld. Het Nederlandse Deltagebied won het van internationaal veel bekendere natuurgebieden als Lake Tahoe in de VS en Sani Isla in Ecuador.