‘Wij zijn beter dan de Jostiband’

reportageDertig paar ogen glimmen als het orkest de eerste noten van Dromen zijn bedrog inzet. De Zeeuwse Muzikanten bewegen mee met het lied van Marco Borsato. Sommigen swingen zo uitbundig dat ze even vergeten hun instrument te bespelen. Rob Penders, die voor dit nummer als zanger voor de groep staat, gaat helemaal op in de muziek. Hij zingt alsof zijn leven ervan af hangt.

Het is donderdagavond, de vaste repetitieavond van de Zeeuwse Muzikanten. Tegen half acht zitten de ruim dertig verstandelijk beperkte muzikanten achter hun keyboard, of percussie-instrument. Tussen hen in een tiental vrijwilligers: zij hebben elk een vast groepje orkestleden onder hun hoede. Gert de Keizer helpt zijn buurman Theo Gijs met het lezen van de kleurmuziek. Hij wijst de kleuren aan in de muziekmap, en geeft een signaal als hij de toetsen moet aanraken. ,,Groen, geel, blauw…”, fluistert De Keizer telkens.

Behelpen

Op de bovenverdieping van Het Atelier in Middelburg, een dagbestedingslocatie van Stichting Arduin, zijn de tafels aan de kant geschoven. De kantine is voor een paar uur omgedoopt tot repetitieruimte. Het is behelpen, zeggen de vrijwilligers. De instrumenten en apparatuur moeten in de smalle goederenlift naar boven gebracht worden. Ook de mindervalide orkestleden gaan naar boven met de lift, die eigenlijk niet voor mensen bedoeld is. Elke week zijn de vrijwilligers twee uur bezig om alle apparatuur en instrumenten klaar te zetten, en weer twee uur om alles af te breken. ,,De vrijwilligers zijn allemaal mensen op leeftijd: dit vergt veel van ze”, zegt De Keizer. ,,Maar we krijgen zoveel enthousiasme terug. Dat is onze drijfveer. De mensen kijken uit naar de repetities: ze halen er hun plezier en hun sociale contacten uit.”

Volledig scherm Rob Penders zingt Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. © Lex De Meester

Wekenlang konden de Zeeuwse muzikanten niet repeteren. Het orkest mocht geen gebruik meer maken van de voormalige oefenruimte aan de Torenweg in Middelburg. Na klachten van een omwonende over het geluid, moesten de repetities van de gemeente stoppen. Andere buren namen het op voor het orkest. Uiteindelijk kreeg Arduin twee maanden de tijd om een nieuwe ruimte te zoeken. Dat is tot nu toe niet gelukt. De ruimte in Het Atelier is een noodoplossing: zo kan het orkest in elk geval blijven oefenen.

Fondsen

Een werkgroep van ouders, vrijwilligers en mensen van Arduin werkt aan verzelfstandiging van het orkest. Arduin heeft geen geld meer om de Zeeuwse Muzikanten in stand te houden. ,,Als zelfstandige stichting kunnen we fondsen werven en professioneler worden”, zegt Jan Drost, die in de werkgroep zit. Tegelijkertijd wordt naarstig gezocht naar een nieuwe oefenlocatie. Het orkest heeft verschillende ruimtes aangeboden gekregen, maar die zijn geen van alle geschikt. Labeur: ,,We hebben een ruimte nodig van 150 vierkante meter, die gelijkvloers is, en waar sanitair aanwezig is. En waar we de instrumenten en apparatuur kunnen laten staan.”

De onzekerheid over de repetitieruimte heeft z’n tol geëist. Er is veel onrust bij de muzikanten, weet drummer Oscar Dooms. Ze zijn zelfs bang dat het orkest ophoudt te bestaan. Hij is er zelf nog steeds niet gerust op. ,,Ik merk dat sommige mensen niet goed in hun vel zitten. Tijdens het laatste concert merkte je dat we niet genoeg gerepeteerd hadden.” Dat beaamt Gerard Labeur, ouder van één van de muzikanten. ,,Herhaling is juist voor de orkestleden heel belangrijk. Anders worden ze onzeker. Stilstand is achteruitgang voor dit orkest.”

Een ander probleem is dat de Zeeuwse Muzikanten geen vaste muzikaal leider meer hebben. René Koelemaij, die het orkest 38 jaar leidde, moest om gezondheidsredenen stoppen. Zijn opvolger kon maar tijdelijk blijven. Zonder dirigent is het niet mogelijk nieuwe nummers in te studeren. ,,De kleurmuziek moet ontwikkeld worden: er moeten cd’s gemaakt worden, waarmee de leden thuis kunnen oefenen. Die kun je niet in de winkel kopen”, legt De Keizer uit.

Hogere kwaliteit