Wij hebben wat te zeggen!

Wie ben je? ,, Muziek is wie ik ben. Ik begon op mijn zevende op de trommel, en nu speel ik drumstel. Ik zit in een bandje, maar ik doe ook vaak mee met jamsessies. In muziek kan ik mijn passie kwijt: ik kan mijn gevoel erin uiten en ik hou van heel veel lawaai maken. Er zijn heel weinig meiden die drummen, daarom val ik best wel op. Het maakt me niet uit: het gaat welk geluid er uit je instrument komt. Ik denk erover om van opleiding te switchen. Ik wil later mijn beroep maken van muziek.”



Wat heb jij te zeggen? ,,In de campagne zeg ik niets, maar hoor je alleen mijn muziek. Maar als je me vraagt hoe Nederland er over vijf jaar uit moet zien, dan hoop ik dat mensen minder in hokjes gaan denken. Als een studiegenootje blauw haar heeft, en mensen vinden dat niet vet, dan wordt zo iemand meteen buitengesloten. We vinden heel snel dingen van elkaar, zonder dat we iemand kennen.”