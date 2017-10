Wij geven onze boeren een podium

Hij kon bij grootgrutter Albert Heijn aan de slag, maar dat aanbod van de marktleider sloeg hij beleefd doch resoluut af. Toen Laurus (Edah, Konmar, Super de Boer) werd verkocht en Van Elzakker een stap moest maken, koos hij voor het nietige Agrimarkt, het supermarktketentje in Zuidwest-Nederland van landbouwcoöperatie CZAV. Dat lijkt een rare sprong, gezien zijn carrièreverloop: van slager naar kleine en vervolgens steeds grotere retailbedrijven.

Heimwee naar Zeeland?

Volledig scherm Wilfred van Elzakker. © Mechteld Jansen ,,Ik ben een Zeeuw, maar heb lange tijd elders in Nederland en Duitsland gewerkt. De provincie heeft echter een enorme zuigkracht. Nergens voel ik me zo prettig als in Zeeland. Dat is niet alleen de reden waarom ik Agrimarkt verkoos boven Albert Heijn. In deze baan kan ik pionieren, nieuwe concepten ontwikkelen waar de klant blij van wordt. Bijvoorbeeld streekproducten die de leden van de coöperatie produceren in de schappen zetten. Zo geef je hen een podium. Kwaliteitsvoedsel uit de regio, dichtbij en dus duurzaam. Bij AH heb je die vrijheid niet. Daar zit je veel meer vast in protocollen.’’

Een grijze donderdagmiddag in Wemeldinge. Van Elzakker komt net aan bij het hoofdkantoor van CZAV. Kale bol, pretoogjes, roze wangen, een geblokt postuur. Type slager, denk je dan. Warempel, het klopt nog ook. ,,Na de havo wilde ik gaan werken. Als zestienjarige kreeg ik een baan bij slagerij Leenaars in Bergen op Zoom. Ik ben opgegroeid in Terneuzen, maar op mijn achtste verhuisden mijn ouders, Brabanders van origine, naar Tholen. Ze wonen er nog steeds, met veel plezier. In het begin was het wel wennen. We woonden aan een straat waar de reformatorische kerkgangers altijd doorheen liepen. Op zondag de auto wassen liet je wel uit je hoofd. Daar kreeg je geheid opmerkingen over. Maar goed, mijn vader zei dat ik het vak moest leren. Zo kwam ik terecht op de Slagersvakschool in Goes.’’

Je vader was accountant, je moeder dreef een campingwinkel op Stavenisse. Je trad niet echt in de voetsporen van je ouders…

,,Nee, maar ik viel voor het ambacht. En in die tijd werd de slager ook cateraar. De koude buffetten kwamen erbij en tal van eigen bereidingen. Dat vond ik interessant. Na een gezellenopleiding van vier jaar werd ik op mijn negentiende chef slager bij de Plus in Halsteren. Superjong nog. Ik kon leidinggeven, managen en goed rekenen. Met een vader als accountant zit dat in je genen. Daarnaast ben ik ambitieus en een harde werker. Dat heb ik van thuis, maar het zit ook in mijn bloed. Ik werkte als jochie altijd al. Verdiende zo geld om een brommer te kunnen kopen. Aanpakken, niet zeuren, beide benen op de grond. Misschien is dat ook het Zeeuwse dna.’’

Waarom ben je geen eigen slagerij begonnen?

,,Ik kon versadviseur worden bij groothandel Boon in Zwijndrecht. In die jaren studeerde ik bij in de avonduren. Marketing, communicatie en bedrijfskunde. Ook dat heb ik van thuis: blijf jezelf ontwikkelen, gebruik je talenten. Mijn moeder hamerde op een brede algemene ontwikkeling. We moesten verplicht naar de muziekschool. Ik speel nog steeds piano. Het liefst Für Elise van Beethoven. Voor mijn jongste twee kinderen - ik heb er vier - natuurlijk kinderliedjes. Ik heb ook jarenlang in het Stichts Mannenkoor in Driebergen gezongen. Toen woonden we vanwege mijn baan bij de Sperwer Holding, de organisatie achter de Plus-supermarkten, in Wijk bij Duurstede. Klassieke muziek, delen van opera’s. Ik zong dikwijls solo. We gingen ermee op tournee naar het buitenland.’’